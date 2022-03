Frattesi-Scamacca, trattativa unica Inter-Sassuolo? Un’agevolazione dai due – CdS

Frattesi e Scamacca possono arrivare in coppia all’Inter nella prossima stagione, col Sassuolo che può trattare la cessione di entrambi. Il Corriere dello Sport, nell’edizione odierna in edicola, fa il punto.

OBIETTIVO DOPPIO – Come segnalato anche ieri sera dall’Amministratore Delegato Giovanni Carnevali, il Sassuolo non fa barricate per i suoi gioielli ma chiederà tanto (vedi articolo). Il Corriere dello Sport indica il prezzo per i due in orbita Inter: venticinque milioni per Davide Frattesi, almeno quaranta per Gianluca Scamacca. I primi contatti ci sono già stati e Giuseppe Marotta li punta entrambi, ma la valutazione non è ancora quella giusta. Si continuerà a lavorare per convincere il Sassuolo, anche con l’inserimento di qualche contropartita tecnica gradita ai neroverdi. Da Frattesi e Scamacca però c’è un’agevolazione: fin da piccoli giocano assieme, condividono pure casa ora. La loro intenzione è di trasferirsi in coppia, ne orienterà la scelta e l’Inter da questo punto di vista ha un vantaggio.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno



