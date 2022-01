Frattesi, Scamacca e/o Raspadori: i piani dell’Inter per il triplo colpo azzurro – CdS

Frattesi è da tempo nel mirino dell’Inter, che lo considera una prima scelta per completare il centrocampo. Diversa la situazione che riguarda Scamacca e Raspadori, dato che in attacco bisogna fare delle scelte. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, in estate si cercherà almeno di fare due su tre

TRIS AZZURRO – In casa Inter non basterà sacrificare un big in difesa (vedi articolo) per mettere a posto i conti e fare mercato. In estate si cercherà di definire il difficile triplo colpo dal Sassuolo per completare centrocampo e attacco. Nel mirino nerazzurro i classe ’99 Davide Frattesi in mezzo e Gianluca Scamacca con il classe 2000 Giacomo Raspadori in avanti. Tre giovani destinati a essere protagonisti anche con la Nazionale Italiana. E i buoni rapporti tra il nerazzurro Beppe Marotta e il neroverde Giovanni Carnevali possono aiutare a concludere le operazioni.

COSTI ELEVATI – Frattesi a centrocampo è la prima scelta per il ruolo di backup di Nicolò Barella ed è difficile ipotizzare un piano B. A causa dei prezzi elevati e in continuo rialzo, è quasi certo che l’Inter dovrà scegliere su quale dei due attaccanti puntare anziché strappare la futura coppia azzurra al Sassuolo. Come fatto notare dal giornalista Pietro Guadagno sulle pagine del Corriere dello Sport odierno, la scelta su Scamacca o Raspadori è legata anche alle caratteristiche richieste per completare l’attacco. Il primo è un centravanti simile a Edin Dzeko, mentre il secondo è una punta ibrida tipo Lautaro Martinez, quindi si ragionerà anche su questo oltre che sugli aspetti economici. In estate chi la spunterà tra Scamacca e Raspadori in attacco?

