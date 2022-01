Frattesi e Scamacca, Inter al lavoro per giugno: netto vantaggio su uno

Aperti i primi contatti tra Inter e Sassuolo per Gianluca Scamacca e Davide Frattesi per giugno: la situazione sui due giocatori neroverdi.

COLLOQUI – Secondo quanto riportato da SportMediaset, l’Inter non sta lavorando solo per l’attuale mercato (vedi articolo), ma anche per giugno. Beppe Marotta pochi giorni fa ha parlato anche di due calciatori del Sassuolo di grande prospettiva, Gianluca Scamacca e Davide Frattesi (vedi articolo), ma considerati pronti per la squadra nerazzurra. Sono iniziati contatti con il club neroverde e, soprattutto per il centrocampista, la società meneghina sembra nettamente avanti rispetto alle altre pretendenti.

SITUAZIONE – Tuttavia il Sassuolo non ha fretta di concludere e aspetta eventuali rilanci da parte di altre concorrenti. Qualche mossa però si sta facendo e molto concretamente. Prioritario è ora concludere il mercato di gennaio con Aleksandar Kolarov che potrebbe lasciare il calcio a fine mese liberando spazio ad un nuovo giocatore e il futuro di Stefano Sensi a seguito dell’infortunio di Joaquin Correa.

Fonte: SportMediaset.it