Frattesi, la Roma ha due vantaggi nella corsa rispetto all’Inter – CdS

Frattesi è uno dei giocatori più contesi nel mercato, con Inter e Roma che al momento sembrano le squadre favorite per prenderlo. I giallorossi hanno due vantaggi nella trattativa col Sassuolo, secondo il Corriere dello Sport.

LA CORSA – La Roma è fiduciosa di poter riportare a casa Davide Frattesi, prodotto del suo settore giovanile. Rispetto all’Inter ha il vantaggio di poter sborsare una cifra inferiore: addirittura potrebbe non dover spendere nulla il primo anno. Il Corriere dello Sport parla di possibile offerta per il prestito a dieci milioni (i soldi che il Sassuolo ha speso per ingaggiare Filippo Missori e Cristian Volpato), più obbligo di riscatto a undici milioni e bonus facilissimi da raggiungere per ulteriori tre milioni e mezzo. La valutazione così sarebbe ventiquattro milioni e mezzo, ai quali aggiungere il 30% che è la percentuale che la Roma ha per la futura rivendita di Frattesi. Soldi che il Sassuolo inserisce nella valutazione complessiva, ma che i giallorossi non dovrebbero pagare a differenza dell’Inter. L’altra potenziale situazione favorevole per Tiago Pinto è che i nerazzurri hanno messo Romelu Lukaku come priorità del proprio mercato, mentre lui vuole incontrare il Sassuolo in settimana. Da segnalare che il Milan vuole programmare un incontro per Frattesi.

Fonte: Corriere dello Sport – Jacopo Aliprandi