Frattesi, Roma sottotraccia: con l’Inter ballano ancora 2 nomi – CdS

Frattesi continua a rimanere in orbita Roma, nonostante l’Inter mantenga dritta la barra dei 45 milioni di euro. Due nomi proposti come contropartita.

LA SITUAZIONE – La Roma ha acquistato Rensch dall’Ajax, che a sua volta potrebbe chiedere all’Inter Buchanan, ma continua a monitorare Davide Frattesi. Il centrocampo romano, com’è ormai noto, reclama spazio e mercoledì sera Simone Inzaghi lo ha schierato nella ripresa a Praga facendogli giocare una mezz’ora abbondante. Il ragazzo è entrato con un piglio diverso rispetto alle ultime uscite: meno svagato, ma più brillante e dentro la partita. Segno di come il malessere stia passando? Intanto, la Roma con il suo DS Ghisolfi continua a lavorare sottotraccia. L’Inter, dal canto suo, non abbassa le pretese: ci vogliono 45 milioni di euro per acquistarlo. Come sottolinea il Corriere dello Sport, i giallorossi propongono ancora due giocatori.

La Roma vuole Frattesi e offre all’Inter ancora due giocatori

DUE NOMI – Per abbassare le pretese dell’Inter su Frattesi, la Roma offre Nicola Zalewski, che all’Inter piace nel caso in cui dovesse andare via Tajon Buchanan, ma anche Bryan Cristante. Il mediano è sparito dai radar dopo l’infortunio alla caviglia. Si tratta comunque di nomi che non riscaldano tanto l’Inter e che non potrebbero praticamente abbassare le pretese verso Frattesi.

Fonte: Corriere dello Sport – rob.mai.