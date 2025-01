Frattesi, la Roma ci riprova con una contropartita. Il nome

Davide Frattesi sembra destinato ormai a lasciare l’Inter, da capire se lo farà subito in questo mese di gennaio o a giugno. La Roma ci vuole provare ora e lo fa con l’inserimento di una contropartita. Lo svela Gianluca Di Marzio.

CESSIONE – Davide Frattesi è il nome caldo del mercato dell’Inter in uscita. Il calciatore ha chiesto di giocare di più e Simone Inzaghi non gli può garantire ciò che vorrebbe. Per questo motivo molto probabilmente le strade si divideranno, da capire solo se succederà ora o a giugno quando sarà finito il campionato. Ci sono squadre che stanno già bussando alla porta della sede di Viale della Liberazione, una di queste è la Roma.

Frattesi, la Roma ci prova con una follia…

CONTROPARTITA – Il ds della Roma Florent Ghisolfi è atterrato a Milano e sta trattando il potenziale acquisto di Frattesi. Rimane difficile l’operazione a questo punto della stagione, ma i giallorossi spingono anche guardando alla situazione drastica in classifica. L’idea della Roma è quella di inserire una contropartita in prestito fino a giugno e secondo Gianluca Di Marzio si tratta di Bryan Cristante. L’altra società interessata è il Napoli, che potrebbe inserirsi solamente nel caso di cessione di Kvicha Kvaratskhelia. Sul georgiano c’è il PSG.