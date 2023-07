Frattesi, Roma più vicina. La formula aiuta contro l’Inter – Sky

Davide Frattesi è l’oggetto di mercato in casa Inter per il centrocampo del prossimo anno. Il problema è la tanta concorrenza, rappresentata in particolare dalla Roma secondo Sky Sport.

CORSA A DUE – Sembra ormai una corsa a due per Davide Frattesi tra Inter e Roma. Lo stop momentaneo nella trattativa per la cessione di Marcelo Brozovic non ha permesso ai nerazzurri di andare avanti ieri a Rimini all’apertura ufficiale del calciomercato. La situazione di stallo avvantaggia solamente i giallorossi, con Thiago Pinto innamorato del calciatore e disposto a uno sforzo a livello economico. La cifra che pagherebbe la Roma per Frattesi sarebbe inoltre minore, in quanto vi è clausola del 30% sulla futura rivendita del centrocampista. Anche Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha confermato: la distanza tra Roma e Sassuolo è più bassa rispetto allo scorso anno.