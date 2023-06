Frattesi riduce le opzioni: «Non pronto per l’estero! Una volontà»

Frattesi sarà un uomo mercato, con l’Inter fra le principali squadre e che ha avuto una cena ieri col Sassuolo (vedi articolo). Su Sky Sport, dopo Spagna-Italia 2-1 di UEFA Nations League (vedi articolo), conferma di non voler andare all’estero.

INTER O DOVE? – Davide Frattesi restringe il campo delle sue possibili destinazioni. Il centrocampista spiega dove si vede e fa capire che un trasferimento in tempi rapidi è possibile: «Restare in Serie A? È proprio per una questione di step. Io proprio non mi sento pronto per andare all’estero, vorrei rimanere in Italia e l’ho detto anche al direttore (Giovanni Carnevali del Sassuolo, ndr). È questa la mia volontà».