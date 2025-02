Frattesi e i retroscena sulla Roma: una telenovela non ancora finita!

Quella di Davide Frattesi e la Roma sembra essere diventata la nuova telenovela del mercato italiano. Nuove rivelazioni lasciano intendere che la partenza dall’Inter potrebbe essere solo rimandata.

NUOVA TELENOVELA – La chiusura della finestra invernale dello scorso 3 gennaio sembrava aver spazzato via ogni rumors di mercato legato a Davide Frattesi e a una possibile partenza in direzione Roma. Quello legato al futuro del centrocampista dell’Inter è stato il tema più caldo delle ultime settimane, alimentato da una serie di indiscrezioni e dichiarazioni anche da parte del resto dei protagonisti della vicenda. Dall’agente del ragazzo, Giuseppe Riso, al «Figlio di Roma» pronunciato dal Direttore Sportivo giallorosso Florent Ghisolfi, fino alle smentite del Presidente nerazzurro Giuseppe Marotta e dello stesso interessato Frattesi. Diverse le versioni dei fatti che si sono succedute negli ultimi tempi, con l’ultima – da parte proprio del procuratore – che aveva spento ogni campanello d’allarme. Eppure, anche questa telenovela di mercato sembra destinata a non finire presto.

Frattesi-Roma: la storia infinita. Gli ultimi retroscena di mercato sul centrocampista dell’Inter

SUGGESTIONE VIVA – Nonostante, infatti, Frattesi abbia dichiarato di essere felice a Milano e il suo procuratore abbia fatto intendere che quella della Roma fosse una sua personale idea, vengono ora fuori nuovi elementi inediti. A mettere altra carne sul fuoco, infatti, è il DS giallorosso Ghisolfi con delle dichiarazioni che svelano alcuni interessanti dettagli. Ascoltando le parole del dirigente del club romano, infatti, si percepisce quanto Frattesi in realtà fosse vicino all’approdo in giallorosso. E, soprattutto, che la suggestione non è davvero finita ma si è solo silenziosamente placata con la fine del mercato. Ghisolfi, infatti, ha lasciato intendere che l’idea di ottenere il calciatore dell’Inter è ancora viva, e che potrebbe essere ripresa in considerazione con l’apertura della finestra estiva delle trattative. Questi gli ultimi retroscena dell’affaire Frattesi, che probabilmente terrà banco ancora a lungo.