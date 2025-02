Frattesi, retroscena Juventus ultime ore di mercato! Risposta Inter – Sky

Frattesi alla fine è rimasto all’Inter, per volontà sua e del club, nonostante il forte interesse della Roma a inizio mercato. Scattata la mezzanotte dell’ultimo giorno di mercato, Gianluca Di Marzio su Sky Sport ha svelato un retroscena legato al centrocampista italiano e alla Juventus.

NESSUNO SCONTO – La sessione invernale di calciomercato 2024-2025 si è chiusa con Davide Frattesi ancora saldo al centro del progetto dell’Inter. Nonostante i rumors che lo hanno visto accostato in particolare alla Roma. Il club nerazzurro ha ribadito fin dal primo giorno una posizione ferma e irremovibile: per meno di 45 milioni di euro il centrocampista non si muoveva. Una richiesta chiara, che non prevedeva sconti né contropartite tecniche. E alla fine, nessun club ha potuto avvicinarsi alle condizioni imposte dall’Inter, che ha trattenuto uno dei suoi centrocampisti più preziosi.

Frattesi, gli ultimi giorni di mercato e il retroscena Juventus

FERMEZZA – La stessa fermezza è stata ribadita anche negli ultimi giorni di mercato, quando la Juventus aveva sondato la possibilità di un’operazione. Come rivelato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, i bianconeri avrebbero potuto fare un tentativo concreto per Frattesi qualora Douglas Luiz fosse stato ceduto a titolo definitivo. Nel frattempo, mentre si parlava del suo possibile addio, Frattesi ha continuato a conquistarsi spazio e fiducia all’Inter. Dopo un inizio di stagione in cui è stato spesso utilizzato come alternativa ai titolari, il centrocampista ha trovato più continuità nelle rotazioni di Simone Inzaghi, mettendo a segno gol e fornendo prestazioni di alto livello.