Frattesi al momento resta all’Inter, ma non è incedibile: la situazione

Frattesi rappresenta uno dei punti fermi della nuova Inter targata Chivu, ma in questa fase di mercato nulla può essere dato per scontato. Al termine di una stagione altalenante, il centrocampista italiano non ha neanche partecipato al Mondiale per Club causa infortunio.

VALUTAZIONE – Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, la dirigenza sarebbe pronta a valutare eventuali offerte significative, in particolare provenienti dall’estero. L’obiettivo primario del club resta trattenere Frattesi, anche per garantire continuità al progetto tecnico. Il centrocampista ex Sassuolo si è ambientato bene a Milano, ha mostrato grande duttilità e rappresenta un profilo ideale per il gioco verticale che Chivu intende proporre. Ma in un mercato sempre più dinamico e in continua evoluzione, l’Inter non può permettersi di ignorare eventuali proposte economicamente rilevanti.

Frattesi importante per l’Inter, ma non incedibile!

LA SITUAZIONE – In questo senso, non sono escluse mosse da parte di club di Premier League, campionati che apprezzano molto le caratteristiche di Frattesi: dinamismo, inserimenti senza palla e capacità di coprire più ruoli in mezzo al campo. Per far vacillare l’Inter, servirà però un’offerta concreta e importante, che possa portare nelle casse di Viale della Liberazione una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro. Al momento, non sono ancora arrivate proposte ufficiali, ma il nome di Frattesi è monitorato con attenzione da diversi club.