Frattesi resta con Fabregas? Nodo Inter e la mediana si… Accorcia – CdS

Nodo Frattesi in casa Inter. Con l’addio di Simone Inzaghi il centrocampista romano potrebbe anche restare. Cesc Fabregas nelle prossime ore potrebbe anche diventare un nuovo allenatore dei nerazzurri e il Corriere dello Sport ipotizza sul centrocampo.

CENTROCAMPO – In attesa di capire se Fabregas sarà il prossimo allenatore dell’Inter (ore decisive), il Corriere dello Sport ipotizza quelle che potrebbero essere le mosse del catalano e il suo progetto tecnico. Se in difesa predilige una linea alta (i nomi) e sulla trequarti potrebbe confezionare un nuovo ruolo per Luis Henrique (neo arrivato), occhio anche alle soluzioni a centrocampo. La linea mediana, nei quattro anni di Inzaghi, è stata il fiore all’occhiello dell’Inter, tant’è che lo stesso Fabregas l’ha studiata attentamente come riferimento e modello. Con lui però potrebbe anche accorciarsi, passando da tre a due. Il futuro di Davide Frattesi, peraltro, potrebbe cambiare.

Il futuro di Frattesi e Mkhitaryan in caso di arrivo di Fabregas all’Inter

DUE ELEMENTI – Se fino a qualche giorno fa il destino di Frattesi sembrava già scritto, ossia lontano dall’Inter, adesso con l’addio di Simone Inzaghi le carte potrebbero anche cambiare. Intanto, ieri, è stato presentato Petar Sucic, mentre Henrikh Mkhitaryan, che potrebbe essere allenato da un tecnico che ha solamente due anni in più di lui, non sarà da trascurare. Nel senso che potrebbe rimanere ancora un anno (come da contratto), oppure anticipare il ritiro.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno