Su Frattesi, Ranieri lapidario: l’Inter non scende. La situazione – Sky

Frattesi continua ad essere corteggiato dalla Roma, ma l’Inter non è disposta a fare sconti. Arrivano aggiornamenti anche dopo le parole di Ranieri.

LA SITUAZIONE – Su Sky Sport 24 si parla del futuro di Davide Frattesi, che ieri ha giocato nella ripresa di Venezia-Inter, sfiorando anche il gol del 2-0. Sia da Angelo Mangiante che da Marco Demicheli sono arrivati degli aggiornamenti sulla situazione in essere. Le loro parole sulla posizione del centrocampista nerazzurro: «Le parole di Ranieri sono state lapidarie: ci si aspettava questa apertura molto generosa verso Frattesi, ma la risposta secca è stata “Su Frattesi nulla di definito, non si posso spendere tutti quei soldi“. In questo momento è l’allenatore a tracciare la linea, sono parole forti. Può essere un gioco dalle parti, ma la situazione è questa. La cifra richiesta dall’Inter è troppa alta in questo momento per la Roma, ma vediamo se si può trovare una sintesi, un punto d’incontro. Lato Inter e lato Roma ci sono state diverse dichiarazioni in merito a Frattesi. La richiesta è di almeno 40-45 milioni e da lì non si scende. Frattesi, invece, guarda ai numeri in campo e non gli piacciono. Si aspettava dopo la prima stagione di fare uno step in più e di rientrare tra i titolari. Questo step non è ancora stato fatto e quindi per questo motivo continua a riflettere e valuta la situazione. Se arriverà l’offerta della Roma o quella del Napoli, poi prenderà una decisione».