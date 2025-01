Frattesi davanti a un quesito esistenziale. Inzaghi non cambia idea!

Davide Frattesi rimane ancora l’argomento caldo di questo calciomercato. Nell’Inter c’è tanta concorrenza ma il giocatore è al centro del progetto tecnico di Simone Inzaghi.

MERCATO – Davide Frattesi e il suo possibile passaggio alla Roma tiene ancora banco in questa finestra di mercato. Il giocatore, in un colloquio con il tecnico piacentino, ha espresso un malessere che riguarda lo scarso impiego. Ai microfoni di Sky Sport, Andrea Paventi fa il punto sulla situazione del giocatore: «È un giocatore che va gestito. Non sta benissimo. Ricordiamo che settimana scorsa non si è allenato un giorno. Oggi ha eseguito parzialmente la seduta di allenamento. Anche per questi motivi domani partirà dalla panchina. Il resto, che riguarda il mercato, lo sanno solo lui e chi lo rappresenta». Contro il Bologna partirà, salvo imprevisti, dalla panchina. Con un Nicolò Barella in forma è veramente difficile trovare spazio non solo per Frattesi ma per tutti i centrocampisti in Italia.

Davide Frattesi all’Inter è al centro del progetto

TANTA CONCORRENZA – Andrea Paventi continua l’escursus sulla vicenda Frattesi: «La volontà del giocatore sembra abbastanza chiara, ovvero cercare di cambiare aria. Inzaghi ha spiegato che è dentro al progetto, magari non dall’inizio ma sicuramente e gara in corso. Alcune partite le giocherà dal primo minuto. Ma c’è una concorrenza fortissima. In una squadra che in due anni ha vinto scudetto e partecipato alla Champions League. Con Barella, Çalhanoğlu e Mkhitaryan è difficile fare scelte differenti». Il giornalista di Sky, quindi, conferma la volontà del giocatore di cercare minutaggio altrove. Ma dall’altro lato fa notare come, anche se ci fosse stato un altro giocatore al posto di Frattesi, sicuramente sarebbe stata un’alternativa in quello che è uno dei centrocampi più forti d’Europa. La questione è fare panchina, aspettare il proprio turno, farsi trovare pronto e scalare le gerarchie oppure andare altrove, giocare di più, ma lottare meno per obiettivi prestigiosi?