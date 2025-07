Frattesi, pronto il rinnovo con l’Inter: come cambia l’ingaggio – SM

L’Inter ha intenzione di proseguire ancora a lungo insieme a Davide Frattesi. Arrivano importanti novità sul rinnovo di contratto del centrocampista italiano.

NUOVO SCENARIO – Davide Frattesi sembrava destinato a dire addio all’Inter, a malincuore, dopo il turbolento finale di stagione. Non sufficientemente impiegato da Simone Inzaghi nel corso delle ultime stagioni e lasciato fuori dalla rovinosa finale di Champions League, il centrocampista italiano aveva manifestato non poco malcontento. Tutto è cambiato, però, con la dipartita dell’allenatore piacentino e l’arrivo del nuovo tecnico Cristian Chivu. Quest’ultimo, infatti, sembra intenzionato a mettere al centro del progetto Frattesi, portando l’Inter al rinnovo di contratto fino a giugno 2030.

L’Inter blinda Frattesi: tutti i dettagli sul rinnovo di contratto

CIFRE E TEMPISTICHE – La novità di giornata, in attesa della conferenza stampa di Giuseppe Marotta e Chivu che accenderà i riflettori su nuovi temi nerazzurri, riguarda proprio il prolungamento del matrimonio tra Frattesi e l’Inter. SportMediaset conferma la notizia lancia dalle pagine TuttoSport, specificando anche come cambiano le cifre dell’ingaggio del calciatore ex Sassuolo. Da 2,8, il calciatore arriverà a percepire 3,4 milioni di euro a stagione di stipendio. Il rinnovo del calciatore, attualmente impegnato nel recupero post-operatorio e non ancora aggregato al ritiro dei nerazzurri, dovrebbe avvenire nei prossimi mesi.