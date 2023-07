Frattesi, tutto pronto: la data del primo allenamento con l’Inter − TS

Frattesi è ormai diventato ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter e l’entusiasmo è grande, tanto da parte sua quanto da parte dei tifosi nerazzurri. Manca davvero poco anche per l’inizio degli allenamenti: la data riferita da Tuttosport.

PRIMO ALLENAMENTO − Davide Frattesi continua a godersi i primi giorni in nerazzurro, fatti di video di presentazioni e scatti sorridenti. Ma tra poco si comincerà a fare sul serio: come riferito da Tuttosport, infatti, è stata fissata la data in cui comincerà ad allenarsi al seguito di Simone Inzaghi. Il centrocampista inizierà alla Pinetina lunedì 17 luglio. Data in cui varcherà la soglia di Appiano Gentile insieme ad alcuni suoi nuovi compagni di squadra, come Alessandro Bastoni, Matteo Darmian, Nicolò Barella, Federico Dimarco e Francesco Acerbi. Altri li troverà già presenti, visto che il programma di allenamenti inizierà ufficialmente il 13 luglio. Tutto pronto, quindi, anche per il nuovo arrivato Frattesi.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi