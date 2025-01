Frattesi, più Roma che Napoli: l’Inter osserva. Tre condizioni – CdS

Se l’Inter dovesse cedere Davide Frattesi la destinazione più probabile sarà Roma e non Napoli. Il club nerazzurro osserva attentamente dettando anche le condizioni dell’eventuale operazione.

CAPITALE E NON VESUVIO – Tutte le strade portano a Roma, anche quella di Davide Frattesi? Niente è da escludere. Il centrocampista di Fidene, com’è già noto, vorrebbe giocare di più ed è insoddisfatto del minutaggio (942 minuti complessivi) assegnatogli da Simone Inzaghi. Ma fin qui si tratta solamente di malcontento, perché Frattesi non ha mai chiesto la cessione né Marotta né tantomeno al suo allenatore. La Roma è però in agguato e se oggi l’Inter decidesse di lasciare andare il proprio giocatore lo farebbe solamente per la Roma e non per il Napoli. Il motivo è chiaro: non rinforzare una diretta concorrente per la corsa allo scudetto. Ecco perché Viale della Liberazione sta dettando le sue condizioni, che sono principalmente tre.

Frattesi-Roma, l’Inter detta le condizioni anti… Napoli

CONDIZIONI – Le tre condizioni dettate dell’Inter su Frattesi sono le seguente, sottolinea il Corriere dello Sport. La prima è che Frattesi non è un problema per il club, che non vuole né venderlo e né svenderlo, a maggior ragione adesso a gennaio. La seconda è una provocazione: se alla Roma l’Inter chiede 45 milioni trattabili (a 40 si può chiudere), per il Napoli diventano 60 (appunto per la questione della diretta concorrente). La terza condizione che è la conseguenza della seconda: se mai l’Inter dovesse cedere Frattesi, la Roma sarebbe la candidata preferita a cui venderlo. Quanto a Cristante come contropartita, l’Inter lo potrebbe prendere solo in prestito secco, per tappare un buco prima dell’investimento di giugno.

Fonte: Corriere dello Sport – Jacopo Aliprandi, Pietro Guadagno e Fabio Mandarini