Frattesi piace alla Juventus! Ma all’Inter può cambiare la sua storia

Davide Frattesi è sul taccuino della Juventus per la prossima stagione: l’Inter ne è consapevole e guarda al futuro dell’italiano con rinnovate consapevolezze.

IL PUNTO – Davide Frattesi è molto più vicino all’Inter di quanto non lo fosse prima dell’addio di Simone Inzaghi. Non è un mistero che tra i due il feeling fosse ormai ai minimi storici, tanto che il centrocampista azzurro non è nemmeno subentrato nella finale di Champions League contro il PSG– nonostante i suoi gol decisivi nei turni precedenti. Ma, con l’arrivo di Cristian Chivu, il quadro inevitabilmente cambia. I nerazzurri, ora, sono pronti a ristrutturare senza perdere le proprie fondamenta. In questo scenario, Frattesi può trovare una sua nuova centralità nello scacchiere del tecnico rumeno.

Frattesi è pronto a giocarsi le sue carte all’Inter: il progetto!

POSSIBILE SVOLTA – Consapevole di come i giochi possano essere sostanzialmente cambiati con l’approdo di Chivu in nerazzurro, Frattesi vedrebbe molto positivamente l’ipotesi di una permanenza fondata su basi diverse. L’idea di poter incidere in maniera molto più significativa in maglia Inter, grazie a modalità e tempi di impiego differenti rispetto al passato, spinge l’italiano a credere con forza nell’opportunità di restare in nerazzurro. Così da dare una continuità a quelle pillole – talune dotate di un carattere epico – di cui ha già potuto deliziare il mondo Inter.