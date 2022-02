Frattesi per il dopo Vidal, ecco le operazioni dell’Inter a centrocampo – TS

Frattesi è il primo nome per il centrocampo dell’Inter. Il calciatore piace a Marotta, che intanto ha già avviato i contatti con il Sassuolo. Secondo quanto riportato da TuttoSport, il giovane potrebbe sostituire di fatto la partenza di Arturo Vidal.

OPERAZIONI A CENTROCAMPO – Frattesi piace alla dirigenza dell’Inter e in particolare a Beppe Marotta, che ha già avviato i discorsi con il Sassuolo e vorrebbe regalare a Simone Inzaghi un giocatore di livello ai tre titolari. La valutazione è di circa 20-25 milioni e in nerazzurro sarebbe un’alternativa valida a Nicolò Barella, ma anche ad Hakan Calhanoglu. Con Stefano Sensi in prestito alla Sampdoria (futuro ancora tutto da decifrare) e il contratto in scadenza di Matìas Vecino, possibile che Frattesi sostituisca di fatto Arturo Vidal. Il cileno ha un contratto in scadenza nel 2023, ma l’Inter ha un’opzione unilaterale per rescindere con undici mesi di anticipo.

Fonte: TuttoSport