Frattesi-Pellegrini, situazioni diverse: sul primo lavori in corso – Sky

Frattesi per Pellegrini? Non proprio perché si tratta di due situazioni comunque differenti, ma Inter e Roma in contatto.

PARTI IN CONTATTO – La situazione Davide Frattesi rimane in evoluzione in casa Inter. L’interesse della Roma c’è ed è anche concreto, ma si tratta comunque di un’operazione non semplice. Agenti e intermediari in contatto per trovare una soluzione. Le ultime da Manuele Baiocchini, ospite negli studi di Sky Sport 24, per quanto riguarda l’eventuale affare tra Inter e Roma: «Al momento non proprio una possibilità di scambio, Frattesi si aspettava di diventare uno dei giocatori fondamentali del centrocampo al livello di scelte ma così non è stato. Avrebbe voluto trovare più spazio, Pellegrini ha problemi di ambiente e piazza. L’Inter Frattesi lo ha pagato più di 30 milioni di euro e sborsare 30 milioni a gennaio non è semplice. Bisogna trovare altre soluzioni. Le parti stanno parlando attraverso agenti e intermediari, vogliono capire se sia la scelta giusta mandare Frattesi via dall’Inter. Perché altrimenti l’Inter dovrebbe prendere un sostituto all’altezza, ma l’idea di portarlo nella Capitale c’è». Nell’ultima uscita dell’Inter in Supercoppa italiana, Frattesi ha giocato una decina di minuti entrando all’80’ a risultato già in cassaforte. Il ragazzo reclama spazio, anche se non forzerà la mano con il club nerazzurro.