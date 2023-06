Frattesi, in caso di partenza di Tonali si inserisce anche il Milan

Davide Frattesi è l’uomo più ambito del calciomercato italiano. La probabile cessione di Sandro Tonali al Newcastle potrebbe portare all’inserimento del Milan, Gianluca Di Marzio lo conferma.

CORSA – Per l’Inter la trattativa con Davide Frattesi si fa sempre più difficile. Il Milan sta per cedere Sandro Tonali per un prezzo tra i 70 e gli 80 milioni al Newcastle, per questo motivo potrebbe irrompere nella corsa al centrocampista del Sassuolo. La Juventus ha incontrato oggi Giuseppe Riso, l’agente del calciatore, l’Inter per ora è in vantaggio, ma i rossoneri sarebbero così in grado di spendere i 40 milioni richiesti da Giovanni Carnevale.

fonte: gianlucadimarzio.com