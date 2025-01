Frattesi, Paganini è sicuro: «L’Inter difficilmente lo cede ora!»

Davide Frattesi potrebbe diventare nella prossima estate un giocatore in uscita all’Inter. Intanto Paolo Paganini su TMW Radio dice la sua sulle possibili trattative.

POSIZIONE – Davide Frattesi, come accade ormai assiduamente, è al centro delle polemiche intorno al mondo Inter. Quando si vuole destabilizzare l’ambiente il primo argomento è sempre il centrocampista, che fatica a trovare più spazio di quanto avuto da quando veste la maglia nerazzurra. Nelle ultime ore Frattesi ha attirato l’attenzione perché è stato descritto come insoddisfatto a causa del suo minutaggio. La realtà comunque è un’altra, i minuti sono di più rispetto alla scorsa stagione.

Frattesi non si muove dall’Inter: le parole di Paganini

MERCATO – Tre partite da titolare in Champions League, quattro in campionato e una in Coppa Italia a dicembre. Frattesi è il quarto centrocampista per minutaggio all’Inter ed è il primo tra le alternative che sono oltre a lui Piotr Zielinski e Kristjan Asllani. Paolo Paganini spiega la situazione di mercato del giocatore dell’Inter: «Frattesi? È un giocatore di cui conosciamo il valore, sarebbe titolare in qualsiasi squadra, ma all’Inter ci sono degli equilibri da rispettare. Per me difficilmente lo farà andare via a gennaio. La Roma sappiamo però che c’è da tempo».