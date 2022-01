Frattesi obiettivo numero uno, Bremer bloccato: l’Inter pianifica il futuro – CdS

Frattesi è il primo della lista in vista del mercato estivo. Anche Bremer bloccato. L’Inter dopo Onana e Gosens pianifica la squadra che verrà, ecco tutti gli obiettivi di mercato secondo il Corriere dello Sport.

PROGRAMMAZIONE – L’Inter ha già cominciato a pianificare la squadra che verrà, l’inserimento di André Onana e Robin Gosens certificano la volontà della società di non volersi sedere sugli allori e muoversi in anticipo. A tal proposito, è già stata raggiunta un’intesa di massima con Bremer, è lui il rinforzo designato per il reparto arretrato. Sui taccuini di Marotta e Ausilio, ci sono anche i nomi di Frattesi, ritenuto il centrocampista con caratteristiche simili a quelle di Barella, e quello di Scamacca e Raspadori (l’Inter proverà a prendere uno dei due in attacco).

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno