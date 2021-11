Frattesi nuovo nome per l’Inter: dialoghi avviati! Sassuolo interessato a 3 giovani – CM

Frattesi può essere il colpo di mercato dell’Inter per svecchiare il centrocampo e rinforzarlo con un profilo italiano futuribile. Secondo quanto appreso dal portale CalcioMercato.com, il Sassuolo può chiedere in cambio anche qualche giovane di proprietà interista

NUOVO NOME – L’Inter da diverso tempo ha messo gli occhi su un centrocampista italiano che solo da questa stagione è riuscito a trovare spazio in Serie A. Si tratta di Davide Frattesi, classe ’99 in forza al Sassuolo e costantemente seguito dagli osservatori nerazzurri. Già nella passata stagione a Monza, in Serie B. Secondo quanto riportato dal portale CalcioMercato.com a firma Pasquale Guarro, sono già stati avviati i dialoghi con l’entourage di Frattesi e la dirigenza del Sassuolo, che nel 2017 ha investito 5 milioni di euro per strapparlo alla Roma. Da capire ancora qual è la valutazione del cartellino del centrocampista 22enne fatta dalla società neroverde. Nell’operazione tra Inter e Sassuolo potrebbero entrare anche alcuni giovani nerazzurri. Al Sassuolo, tra gli altri, piacciono Martin Satriano (attaccante classe 2001), Lorenzo Pirola (difensore classe 2002 in prestito al Monza) e Cesare Casadei (centrocampista classe 2003 dell’Inter Under-19).

Fonte: CalcioMercato.com – Pasquale Guarro