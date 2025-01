IN – Frattesi, le novità sull’incontro tra l’Inter e l’agente Riso in sede

Mentre l’Inter si prepara a scendere in campo contro il Monaco, l’agente Giuseppe Riso fa visita alla sede di Viale di Liberazione. Tra i temi di mercato c’è ovviamente Davide Frattesi, suo assistito. Ecco le novità sull’incontro tra le parti.

GIORNATA PIENA – Non è solo la sfida di Champions League, prevista alle ore 21.00 contro il Monaco, a movimentare quest’oggi la Milano nerazzurra. Anche il mercato, ancora aperto fino alle mezzanotte del 3 febbraio, tiene impegnata l’Inter. Mentre, infatti, la squadra di Simone Inzaghi si prepara all’importante appuntamento di questa sera, la squadra dirigenziale è a lavoro per definire le ultime operazioni di mercato. Dopo la partenza di Tomas Palacios, infatti, in queste ore c’è in ballo il futuro di Tajon Buchanan. In entrata, invece, si fa sempre più insistente il nome di Nicola Zalewski, corteggiato anche dal Marsiglia. Ma l’asse Roma-Inter resta caldo anche per Davide Frattesi. E a renderlo ancora più evidente è la presenza dell’agente Giuseppe Riso nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione di quest’oggi.

L’agente di Frattesi in sede Inter: ecco com’è andato l’incontro

IL PUNTO – Nella tarda mattinata di oggi, infatti Giuseppe Riso è comparso nel quartier generale nerazzurro di Viale della Liberazione. L’agente probabilmente si è recato nella sede dell’Inter per discutere di alcuni suoi assistiti. E tra essi c’è, ovviamente, Davide Frattesi. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, le parti hanno discusso anche del centrocampista ex Sassuolo, che resta ancora il tema più caldo di questo mercato. Attualmente Riso ha lasciato la sede nerazzurra, passando solo velocemente intorno all’ora di pranzo. Pranzo che Giuseppe Marotta e Javier Zanetti, rispettivamente Presidente e Vice-presidente dell’Inter, hanno trascorso insieme ai rappresentanti del Monaco per il consueto appuntamento organizzato dalla UEFA nel giorno della sfida di Champions League.