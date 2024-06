Frattesi non si tocca, l’Inter avvisa la Roma! Rimpianto De Rossi − TS

Davide Frattesi è un intoccabile per l’Inter, nonostante non si tratti di un titolarissimo nella rosa di Simone Inzaghi. Ma il suo apporto nella vittoria dello scudetto è stato fondamentale. La Roma di De Rossi è avvisata.

FATTORE – Anche ieri sera Frattesi ha fatto vedere la sua imprescindibilità e la sua imprescindibilità. Decisivo il suo piattone di destro per battere la Bosnia in amichevole e dare la vittoria all’Italia. Frattesi è un pezzo pregiato nella scuderia dell’Inter, che vuole assolutamente tenerlo. Dopo averlo riscattato ufficialmente a febbraio, per cui sarà necessario adesso dare i 27 milioni al Sassuolo dopo i 6 subito sborsati la scorsa estate, Frattesi è pronto a prendersi sempre più l’Inter. Una percentuale di questi soldi andrà anche alla Roma, che quando decise di cederlo nel 2017 mise una percentuale sulla rivendita pari al 30%. Ai giallorossi andranno quasi 10 milioni di euro. Ma adesso, i giallorossi ci ripensano: o meglio per Daniele De Rossi, Frattesi è un vero rimpianto.

Frattesi il jolly dell’Inter di cui non si può fare a meno: niente Roma

IMPORTANTE – La Roma sta lavorando per arrivare ad uno/due centrocampisti, visto che Renato Sanches partirà e anche Aouar è a rischio addio in caso di offerta allettante. Frattesi ha giocato nelle giovanili della Roma dal 2014 al 2017, dopo aver fatto nove anni di Lazio. Difficile e molto complicato rivederlo nella Capitale. Soprattutto perché l’Inter e Inzaghi non hanno assolutamente voglia di privarsi del centrocampista goleador. Frattesi è infatti il dodicesimo dei campioni d’Italia, colui in grado di spaccare le partite in corso d’opera. Dalla prossima stagione, però, l’obiettivo sarà quello di entrare sempre più dentro il cuore del centrocampo nerazzurro. Anche perché Mkhitaryan, highlander, ha 35 primavere. Per far traballare l’Inter servirebbero almeno 45 milioni di euro, difficile che dalla Capitale possa arrivare un assegno del genere.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini