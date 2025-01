Frattesi, non solo Roma: irrompe un’altra big! Tre difficoltà – CdS

Non solo la Roma sulle tracce di Davide Frattesi, alla corsa per il centrocampista dell’Inter si aggiunge un’altra big e rivale dei nerazzurri. Ma l’operazione diventa ancora più complessa.

NUOVA PRETENDENTE – Ora su Frattesi diventa una vera e propria corsa. Oltre all’interesse, ormai noto, della Roma c’è da registrare, secondo i colleghi del Corriere dello Sport, anche quello del Napoli. L’apertura di stamani del quotidiano romano, infatti, accosta concretamente il centrocampista alla squadra di Antonio Conte, tant’è che il DS Giovanni Manna starebbe già riflettendo sulla proposta da portare all’Inter. Il Napoli, per convincere Viale della Liberazione, sta pensando ad un prestito con obbligo di riscatto e pagamento biennale. Ma l’operazione risulta ad oggi molto complicata, in particolare per tre motivi.

Frattesi dall’Inter al Napoli: operazione difficile per tre motivi

DIFFICOLTÀ – Frattesi al Napoli è un’operazione certamente non facile. Uno perché l’Inter non è disposta a fare sconti. Si parte da una cifra base di 45 milioni di euro, magari trattabile sui 38-40. In secondo luogo, c’è da convincere la stessa società meneghina a lasciare andare un proprio giocatore per sistemarlo in una squadra rivale per la corsa allo scudetto. Ad oggi il Napoli è in testa e non sarebbe il massimo aggiungere anche Frattesi ad una batteria di centrocampisti già top come quella composta da Scott McTominay, Zambo Anguissa e Stanislav Lobotka. La terza difficoltà è relativa appunto a Frattesi. Come all’Inter, anche al Napoli dovrebbe giocarsi il posto da titolare. E Antonio Conte è uno che non guarda in faccia a nessuno. Gioca solo chi merita.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabio Mandarini