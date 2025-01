Frattesi e non solo, la Roma guarda in casa Inter: piace anche Buchanan – Sky

Il calciomercato invernale entra nel vivo, e la Roma si muove con decisione per migliorare una stagione finora deludente. Tra i nomi più interessanti accostati al club giallorosso dopo Davide Frattesi, secondo Sky Sport c’è anche Tajon Buchanan, esterno destro canadese dell’Inter.

NUOVO INTERESSE – Tajon Buchanan piace alla Roma in questa sessione di mercato. L’esterno canadese, nonostante la forte concorrenza, ha dimostrato di poter essere una pedina interessante a partita in corso. Le sue qualità sono apprezzate dalla società giallorossa, che vede in lui un profilo ideale per rafforzare un reparto spesso in difficoltà. La velocità di Buchanan e la sua abilità nel saltare l’uomo potrebbero offrire una dimensione inedita al gioco della Roma. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Roma sta sondando il terreno con l’Inter per capire le possibilità di portare Buchanan nella capitale. La Roma, dal canto suo, è consapevole della necessità di rinforzare la rosa senza compromettere ulteriormente il bilancio. Per questo motivo, la società potrebbe puntare su formule creative, come il prestito con diritto di riscatto.