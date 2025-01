Frattesi, ma non solo: l’Inter valuta altri addii (pure un top) – TS

Frattesi potrebbe non essere il solo a lasciare l’Inter in estate (anche se l’ipotesi invernale è da non scartare). Ma a centrocampo, non sono da escludere altre cessioni. Anche illustri.

DUE SU TUTTI – Non sarà rivoluzione, ma l’Inter in estate cambierà qualcosina. E ciò dovrebbe interessare anche il centrocampo. Il nome principale a lasciare Milano è ovviamente quel Davide Frattesi, che è pressato tuttora dalla Roma. Difficile però che i giallorossi investano 45 milioni adesso a gennaio, se ne riparlerà e probabilmente in modo decisivo a partire da giugno. Ma a lasciare l’Inter, potrebbe essere anche altre pedine dell’attuale centrocampo di Simone Inzaghi. Fra questi rientra anche Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese, arrivato al terzo anno in nerazzurro, sta convincendo poco la dirigenza e lo staff allenatore. Saranno decisivi questi mesi.

Non solo Frattesi, occhio al super big: l’Inter non esclude nulla

IL NOME ILLUSTRE – Ma a centrocampo, la carta d’identità inizia a farsi più vecchia. E se Mkhitaryan, che domani sarà perfettamente arruolabile, rimane quasi intoccabile, lo stesso non si può dire per Hakan Calhanoglu. Come sottolinea Tuttosport, già in estate c’erano state delle avvisaglie sul turco con il corteggiamento del Bayern Monaco. Calhanoglu, 31 anni il prossimo 8 febbraio, in questa stagione ha avuto anche diversi guai muscolari. L’ultimo quello attuale che lo terrà fuori almeno fino a fine gennaio. Se dovesse arrivare un’offerta indecente, l’Inter stavolta potrebbe veramente pensare alla cessione.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini