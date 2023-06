Frattesi non si sbilancia: «Mercato? Bisogna chiedere al direttore!»

Frattesi non si sbilancia sul suo futuro. Il centrocampista della Nazionale e del Sassuolo è corteggiato dall’Inter. Ma davanti le telecamere chiama in causa Carnevali

NON SI SBILANCIA − Davide Frattesi non vuole sbilanciarsi sul mercato. Il giocatore è in orbita Inter. Le sue parole a Sky Sport: «Bisogna lavorare, non è il talento la cosa migliore che ho ma lavoro sempre tantissimo. In estate? Bisogna chiedere al direttore perché poi mi dice messaggi e non va bene».