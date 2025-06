Frattesi nel mirino della Juventus, ma l’Inter non apre! Altre priorità – Sky

La Juventus guarda in casa Inter per rinforzare il proprio centrocampo e punta gli occhi su Davide Frattesi. Il centrocampista azzurro, reduce da una stagione di alti e bassi sotto la guida di Simone Inzaghi, è uno dei profili che più stuzzicano la dirigenza bianconera. A riferirlo è stato Gianluca Di Marzio durante la trasmissione Sky Calciomercato – L’Originale.

IN CASA NOSTRA – La Juventus segue Davide Frattesi, ma la trattativa è complicata. Bisognerà vedere come si troverà con Chivu. Ha spiegato Gianluca Di Marzio. Ora con Cristian Chivu in panchina, il centrocampista classe ’99 potrebbe ritagliarsi uno spazio più centrale nel progetto, soprattutto se dovesse dimostrare di sposare la filosofia di gioco del nuovo tecnico. L’Inter, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di cedere il giocatore a cuor leggero, specie a una rivale diretta come la Juventus, a meno di un’offerta davvero irrinunciabile.

Frattesi al momento solo un sogno della Juventus

NESSUN CONTATTO – Per ora non ci sono stati contatti ufficiali tra le parti, ma il nome di Frattesi resta appuntato sul taccuino dei dirigenti bianconeri. La sua permanenza a Milano, in ogni caso, dipenderà anche dalla sintonia che riuscirà a creare con Chivu nei primi mesi della nuova stagione.