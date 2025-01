Frattesi, Napoli pronto alla carica? Varabile… Kvaratskhelia – Sky

Occhio alla situazione in casa Napoli. Infatti, Kvaratskhelia è corteggiato dal PSG e in caso di cessione non è da escludere un affondo su Frattesi dell’Inter.

ULTIME – Il mercato sta per entrare nel vivo e a Napoli si stanno vivendo ore abbastanza calde. Infatti, il PSG, dopo averlo fatto invano in estate, è tornato alla carica per Khvicha Kvaratskhelia. Il talento georgiano, infatti, non ha rinnovato il proprio contratto con il club azzurro e ora potrebbe lasciare Napoli. De Laurentiis però non farà sconti e non scenderà dalla cifra fissata sugli 80 milioni di euro. Un eventuale partenza di Kvaratskhelia aprirebbe ulteriori scenari in casa Napoli. Tra questi anche quello relativo a Milan Skriniar, ex Inter in uscita dal PSG. Ma oltre allo slovacco, occhio ovviamente a Davide Frattesi. Il centrocampista, il quale già manifestato il proprio malessere a Simone Inzaghi, piace alla Roma ma anche ad Antonio Conte. Il Napoli, in caso di addio, di Kvara potrebbe anche tentare l’affondo per la mezzala di Fidene.

Frattesi e l’ipotesi Napoli, ma l’Inter potrebbe fare doppio muro

IPOTESI – Come racconta anche Francesco Modugno, inviato da Castelvolturno per Sky Sport 24, il Napoli potrebbe appunto pensare a Frattesi. Ma c’è ovviamente un doppio ostacolo da considerare: uno relativo alla cifra richiesta dall’Inter (ossia 45 milioni di euro) e due la probabile scarsa volontà dei nerazzurri di cedere un proprio giocatore ad una diretta rivale per la corsa allo scudetto.