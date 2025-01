Frattesi ha il mal di pancia, ma l’Inter avvisa le tre pretendenti – TS

Davide Frattesi vorrebbe giocare di più e ha già esternato questo pensiero all’Inter e a Simone Inzaghi. Ma il club nerazzurro per lasciarlo andare non fa sconti: il prezzo è fissato.

CHIUSO – In casa Inter esiste una gerarchia e va rispettata: ad oggi Frattesi non può essere il titolare del centrocampo nerazzurro. Glielo ha fatto capire anche Simone Inzaghi durante una chiacchierata fra i due nelle scorse settimane. Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan rimangono ad oggi intoccabili, quindi per Frattesi rimane, tuttora, un ruolo da comprimario. Nasce da qui il mal di pancia del venticinquenne romano di Fidene, che non gioca titolare con la maglia dell’Inter dal 30 ottobre, ovvero dalla trasferta sul campo dell’Empoli, condita con una doppietta nel secondo tempo. Frattesi ha chiesto al club una nuova destinazione per poter giocare di più, ma senza forzare troppo la mano per non entrare in un braccio di ferro. Dal canto suo, allenatore e dirigenti, sottolinea Tuttosport, gli hanno spiegato che sarebbe più adatta la soluzione di aspettare magari la bella stagione, ossia l’estate.

Frattesi e il prezzo richiesto dall’Inter per lasciarlo andare

PREZZO – Su Frattesi ci sono, in particolare, tre squadre: Roma e Napoli in Italia e il Tottenham all’estero. Delle tre, è la società giallorossa ad aver avuto qualche approccio in più con l’Inter, che però non scende dalla cifra fissata di 45 milioni di euro. Troppi soprattutto a gennaio. A bilancio, l’ex Sassuolo pesa 22 milioni e in caso di cessione Viale della Liberazione vorrebbe monetizzare il più possibile per fare una grande plusvalenza. Oggi l’ipotesi più probabile è la permanenza a Milano, poi in estate si vedrà.

Fonte: Tuttosport – Ivan Cardia