Frattesi, l’Inter lo vuole. Si pensa già a prenderlo ora? – TS

L’Inter alle 18 chiude il suo gennaio contro il Venezia a San Siro. Un impegno sulla carta che non dovrebbe preoccupare i nerazzurri che dunque possono provare ad allungare in classifica. Intanto però il mercato invernale è in corso e occhio al possibile colpo Davide Frattesi.

ANTICIPO – Il nome che più piace alla dirigenza dell’Inter, oltre a quello di Scamacca, è Frattesi. Il centrocampista ex Monza sta impressionando e non poco a Sassuolo con le sue prestazioni super e l’Inter lo vorrebbe prendere. Secondo Tuttosport, il gioiellino neroverde è un obiettivo concreto per giugno prossimo ma occhio ai possibili scenari in questo mercato. Con l’addio di Matias Vecino e di Stefano Sensi direzione Sampdoria (difficile, vedi articolo) l’Inter potrebbe anche prenderlo subito. L’amico di Marotta, Carnevali del Sassuolo, potrebbe essere la chiave per un tentativo che potrebbe essere fatto anche se Vecino alla fine dovesse rimanere a Milano. Ciò che è sicuro è che Frattesi piace eccome e prima o poi sembra destinato ad arrivare all’ombra di San Siro in maglia nerazzurra.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini