Frattesi, l’Inter ha l’accordo col giocatore! Gosens finanzia l’affare – SM

L’Inter è pronta ad affondare il colpo Davide Frattesi nonostante l’inserimento della Juventus nelle ultime ore. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, c’è già l’accordo con il giocatore, mentre con il Sassuolo ci sarebbero da limare alcune situazioni, a partire dalla contropartita. A finanziare l’affare, la cessione di Robin Gosens in Bundesliga.

ACCORDO RAGGIUNTO – L’Inter ha già l’OK da parte di Davide Frattesi per il suo approdo in nerazzurro. I nerazzurri inserirebbero Samuele Mulattieri nella trattativa per arrivare ai 35 milioni richiesti da Carnevali. La formula sarebbe quella del prestito con obbligo di riscatto. Al giocare, che come già detto in precedenza c’è già l’accordo, andrebbero 2,5 milioni a stagione per cinque anni. A sbloccare l’affare sarebbe la cessione di Robin Gosens all’Union Berlino, qualificato in Champions League. L’esterno tedesco gradirebbe la destinazione, ma soprattutto l’Inter che incasserebbe circa 20 milioni di euro da girare subito ai neroverdi per la trattativa che porterebbe Frattesi a Milano.

Fonte: Sportmediaset