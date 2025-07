Frattesi legato all’Inter! Il calciatore esprime volontà netta – SM

Davide Frattesi ha cambiato radicalmente posizione all’Inter. Al Mondiale per Club non ha giocato per infortunio, ma ha avuto modo di vedere i primi allenamenti di Cristian Chivu. Da Sport Mediaset la novità.

PASSATO – Davide Frattesi viveva una situazione al limite con Simone Inzaghi in panchina. Nel giro di due anni il minutaggio non è mai cambiato e più o meno è rimasto il medesimo nonostante i gol decisivi segnati. Il calciatore è stato parte integrante della squadra del ventesimo scudetto siglando reti importantissime come quelle con Verona e Udinese. Quest’anno ha regalato semifinale e finale con i gol contro Bayern Monaco e Barcellona.

LEGAME – La sua posizione a gennaio era in bilico. Frattesi sembrava destinato a diventare un giocatore della Roma, anche il Napoli ha spinto per acquisire le sue prestazioni. Alla fine l’Inter lo ha tenuto e stavolta la mossa si è rivelata giusta. Adesso, con Cristian Chivu sulla panchina, l’umore del giocatore è cambiato. Frattesi è rimasto impressionato positivamente dal mister e vorrebbe rimanere ancora in nerazzurro in vista della prossima stagione. Ci sono Manchester United e Atletico Madrid su di lui, ma Frattesi crede di poter conquistare maggiore centralità nella rosa a disposizione del romeno. L’Inter non ha intenzione di lasciarlo andare.