Frattesi, legame forte con la Roma. Il passato bussa all’Inter – CdS

Davide Frattesi ha sempre avuto un forte, fortissimo legame con la Roma. Il calciatore ora è sulla lista del mercato giallorosso, l’Inter aspetta. Il Corriere dello Sport racconta la situazione.

LEGAME – Davide Frattesi ha giocato solo cinque partite da titolare con l’Inter in campionato e cerca più spazio. Lo cerca per arrivare sicurezze in Nazionale, lo cerca perché sente di meritarlo. Con Simone Inzaghi però non è così facile, soprattutto considerando la presenza di Nicolò Barella nel suo ruolo. Impossibile lasciare fuori il centrocampista sardo. Allora un ritorno al passato sarebbe gradito a Frattesi, che ancora nutre un forte legame con la Roma.

Frattesi e il suo ritorno al passato…

PASSATO – Due anni fa Frattesi aspettava solo la chiamata della Roma, Tiago Pinto però decise di prendere altri giocatori nonostante il 30% di sconto di cui avrebbe potuto usufruire con il Sassuolo. Il centrocampista scelse perciò l’Inter, ma adesso può tornare sui suoi passi e abbracciare il progetto giallorosso per tornare protagonista. Il problema è la richiesta nerazzurra: più di 35 milioni di euro per la cessione. La Roma deve capire la formula (prestito con obbligo di riscatto?), non c’è alcun tipo di garanzia sulla fattibilità dell’operazione. Frattesi comunque non punterà i piedi con il suo club, che rimane pur sempre lo stesso che gli permette di vincere trofei e che lo ha pagato profumatamente.

fonte: Corriere dello Sport – Chiara Zucchelli