Frattesi, le due settimane della verità. L’Inter pensa a due sostituti – TS

L’Inter si appresta a vivere due settimane cruciali sul campo, con l’obiettivo di mantenere alta la concentrazione su campionato e Champions League. Il mercato potrebbe diventare un tema caldo, specialmente per la situazione legata a Davide Frattesi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i nerazzurri pensano a due possibili sostituti.

FUTURO IN BILICO – Il futuro di Davide Frattesi all’Inter è fortemente in dubbio, avendo manifestato la volontà di giocare di più. Il calciatore vedrebbe di buon occhio un ritorno a Roma, dove ritroverebbe un ambiente familiare e un minutaggio più garantito. L’Inter, dal canto suo, non ha intenzione di privarsi del giocatore a stagione in corso, soprattutto considerando l’importanza delle prossime partite di Champions League. La dirigenza nerazzurra non esclude di valutare eventuali offerte, a patto che queste siano economicamente soddisfacenti. Il prezzo fissato è quello di 45 milioni, una cifra che appare fuori portata per le casse della Roma. Per venire incontro al club giallorosso, l’Inter potrebbe accettare una formula di trasferimento diversa: un prestito oneroso di 5-10 milioni con obbligo di riscatto. . Questa soluzione permetterebbe ai nerazzurri di ottenere una garanzia economica senza perdere subito un elemento prezioso per la rosa.

Il sostituto di Frattesi, Cristante e non solo: altri due profili

IN SERIE A – In caso di cessione, però, l’Inter dovrà muoversi rapidamente per coprire il vuoto lasciato da Frattesi. Tra i nomi che circolano per rinforzare il centrocampo spicca quello di Bryan Cristante, attualmente in forza alla Roma. Un’eventuale operazione per Cristante sarebbe comunque disgiunta dalla trattativa per Frattesi e potrebbe concretizzarsi solo in prestito secco. La posizione dell’Inter è chiara: nessuna partenza di Frattesi senza una garanzia economica adeguata. Per ora, l’Inter cercherà di mantenere il focus sul campo, ma con il mercato in pieno fermento, la vicenda Frattesi potrebbe diventare il tema principale delle prossime settimane. Una situazione in evoluzione che Ausilio e Baccin dovranno gestire con attenzione, bilanciando esigenze economiche e tecniche per non indebolire. Altri due gli obiettivi in Serie A: Ricci del Torino e Nico Paz.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini