Frattesi, la Roma prepara l’offerta e sostituisce Mkhitaryan? Inter defilata

La Roma ha capito di non poter (e voler) rilanciare per quanto riguarda il discorso rinnovo con Henrikh Mkhitaryan (incontro in corso in questi minuti). Per questo potrebbe tornare alla carica per un obiettivo dell’Inter, ormai da tempo.

A CENTROCAMPO – Davide Frattesi sarà uno dei nomi caldi nel corso di questa estate. Il centrocampista italiano si è messo in mostra in questa stagiona al Sassuolo. L’Inter come sappiamo è stata la prima squadra a chiedere concretamente informazioni sul giovane talento nero-verde, che ricorda tanto Nicolò Barella. La Roma potrebbe tornare alla carica sul giovane talento italiano proprio per sostituire numericamente la cessione di Henrikh Mkhitaryan, sempre più verso l’Inter.