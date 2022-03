Frattesi, la Juventus insiste e ora vuole superare la concorrenza dell’Inter – TS

Juventus-Inter, il derby si accende anche sul mercato. I nerazzurri puntano forte su Davide Frattesi, ma Federico Cherubini, secondo Tuttosport, si è inserito prepotentemente e punta al Locatelli-bis.

DERBY DI MERCATO – Davide Frattesi in questa stagione è diventato un titolare inamovibile del Sassuolo allenato da Alessio Dionisi. L’ex Roma ha già collezionato trentuno presenze condite da ben quattro reti e tre assist. L’Inter, come già noto da mesi, si è mossa in anticipo con il Sassuolo, palesando il suo interesse, forte degli ottimi rapporti con Giovanni Carnevali. Negli ultimi giorni, però, la Juventus si è inserita insistentemente per il giovane centrocampista e il ds bianconero, Federico Cherubini, punta al sorpasso, pronto a imbastire un Locatelli-bis. Il calciatore piace tantissimo a Massimiliano Allegri che lo segue sin dai tempi del Monza. Secondo il quotidiano di Torino, una cosa è certa: Frattesi alla fine sarà un giocatore della Juventus o dell’Inter.

Fonte: Tuttosport – Filippo Cornacchia

