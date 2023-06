Frattesi, la Juventus sfida l’Inter? Il DS Manna: «Non c’è nulla»

In giornata si è parlato di Frattesi alla Juventus (vedi articolo), anche se stasera è emerso il Milan come altra concorrente per l’Inter (vedi articolo). Il nuovo direttore sportivo dei bianconeri Manna smentisce l’operazione, nonostante l’incontro di oggi col Sassuolo.

BREVE COMMENTO – Oggi giornata di incontri sul fronte Davide Frattesi, anche se dal Sassuolo l’Amministratore Delegato Giovanni Carnevali smentisce ci sia una squadra più vicina all’acquisto (vedi articolo). Si è parlato della Juventus come rivale per l’Inter, ma – almeno a parole – non sembra essere così. Il nuovo direttore sportivo dei bianconeri, Giovanni Manna, liquida le voci con poche parole: «Frattesi? Non c’è nulla».