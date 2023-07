Frattesi e quell’irresistibile voglia di Inter! L’agenda di oggi − CdS

Frattesi non vedeva l’ora di diventare un giocatore dell’Inter e adesso manca veramente poco, ovvero solo la firma. Già a Milano da ieri, oggi è il suo giorno

PAZZO DI INTER − Frattesi day con qualche ora di anticipo. Ieri sera il nuovo centrocampista dell’Inter è sbarcato a Milano per la prima parte di visite mediche al Coni. Poi subito hotel e oggi gli altri appuntamenti in agenda: controlli all’Humanitas e poi firme sul nuovo contratto. Frattesi era in trepidazione. Non vedeva il momento di poter iniziare la sua avventura all’Inter, tant’è che ha preso il primo volo dalla Sardegna per recarsi nella City lombarda interrompendo seppur di poco le sue vacanze. Pomeriggio Frattesi firmerà un contratto da 5 anni a 2,6-2,7 milioni a stagione. Affare complessivamente chiuso sulla base di un prestito oneroso – 6 milioni ovvero il costo del cartellino di Mulattieri, che il Sassuolo acquisterà subito – con obbligo di riscatto, fissato a 25 milioni, con l’aggiunta di altri 5 di bonus (4 semplici da raggiungere attraverso le presenze e uno per la vittoria dello scudetto) e il 10% sulla cifra eccedente di un’eventuale rivendita.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno