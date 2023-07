Frattesi, la mezzala perfetta per il 3-5-2 di Inzaghi all’Inter – TS

Davide Frattesi è il secondo acquisto ufficiale per l’Inter in questa sessione di mercato estiva. Il centrocampista è la mezzala perfetta per il modulo di Simone Inzaghi.

RUOLO – Settore giovanile alla Lazio, dal 2017 al Sassuolo passando anche per il Monza in Serie B. Davide Frattesi è il secondo volto nuovo dopo quello di Marcus Thuram in casa Inter. Definito già trattore, la sua incredibile corsa nella parte di campo che occupa gli permette di recuperare numerosi palloni e inserirsi quando serve con tanti gol. Quinquennale fino al 2028 con uno stipendio da 2.8 milioni di euro, Frattesi sarà protagonista assoluto nel centrocampo di Simone Inzaghi, il reparto che ha riposato meno nei suoi due anni milanesi. Le caratteristiche simili a Nicolò Barella daranno la possibilità al sardo di rifiatare di più, ma non solo. Il giocatore ormai ex Sassuolo è la mezzala perfetta nelle idee del tecnico piacentino, soprattutto per il suo classico 3-5-2.

Fonte: Tuttosport – Stefano Sacchi