Frattesi, interesse Atletico Madrid non di ora! Mini retroscena – Sky

Frattesi e l’interesse dell’Atletico Madrid. In realtà, l’Inter ha ravvisato le prime sirene spagnole alcune settimane fa. Le ultime sul centrocampista di Fidene. Al momento, il nazionale è infortunato.

INTERESSE PRIMA DEL MONDIALE – Davide Frattesi è finito nel mirino dell’Atletico Madrid, ma come riferisce Luca Marchetti in collegamento da Ostia per Sky Sport 24, l’interesse non è nuovo. Anzi. L’Inter, infatti, aveva ricevuto una prima richiesta di trattativa dagli spagnoli prima dell’inizio del Mondiale per Club, quando la Fifa ha aperto una prima finestra dall’1 al 10 giugno per assecondare proprio le squadre partecipanti al torneo americano. Questo l’aggiornamento dell’esperto di calciomercato: «Prima del Mondiale per Club bozza di trattativa mai sfociata in trattativa vera e propria, vediamo se nelle prossime settimane ci sarà un nuovo affondo dell’Atletico Madrid». Il futuro di Frattesi, dunque, resta in bilico e tutto da scrivere. Non è escluso che l’Atletico possa ribussare alla porta dell’Inter.

INFORMAZIONI – E nella giornata di ieri, la redazione di Inter-News.it ha raccolto importanti informazioni per quanto riguarda proprio l’asse Milano-Madrid e il futuro dell’ex centrocampista del Sassuolo. Adesso la mezzala di Fidene, così come tutti i giocatori nerazzurri, si trova in vacanza e si sta anche riprendendo dall’infortunio, che gli ha impedito di giocare negli States.