Frattesi, arrivata in anticipo la firma. Le prime ore all’Inter – CdS

Davide Frattesi ha firmato nel pomeriggio di ieri con la sua nuova squadra, ossia l’Inter. Il Corriere dello Sport racconta come si è consumata per il calciatore la prima giornata da nerazzurro.

PRIMO GIORNO – Davide Frattesi è arrivato in sede mezzora prima rispetto all’appuntamento, precisamente alle 17.17. Dopo l’incontro, il primo da giocatore dell’Inter, con Steven Zhang il giocatore è uscito dalla struttura alle 19.40 e si è messo in viaggio per Linate. La seconda parte di vacanze dell’ex Sassuolo sarà a tinte nerazzurre in Sardegna. Il nuovo acquisto ha dato subito una grande accelerata all’operazione, la sua volontà è stata decisiva per la buona riuscita delle trattative e lo sarà altrettanto per incidere durante il corso della stagione. Tanta euforia, il secondo derby di mercato vinto dopo quello per Marcus Thuram, ci si avvicina così all’inizio dell’anno calcistico.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona