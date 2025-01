Frattesi, tra Inter e Roma volontà diverse: offerta e sostituto – Sky

Frattesi rimane in orbita Roma, che ieri ha peraltro liberato un posto a centrocampo con la cessione del francese Enzo Le Fée al Sunderland. Ma c’è un’Inter da convincere.

VOLONTÀ – Davide Frattesi richiede spazio e la Roma vorrebbe prenderlo. Volontà chiara da parte del club giallorosso, che nella giornata di ieri ha anche definito la cessione di Le Fée verso la Championship e precisamente al Sunderland, tramite la formula di un prestito con obbligo condizionato (leggi QUI). Come riferisce il collega di Sky Sport 24 Manuele Baiocchini, la Roma potrebbe anche provare a prendere Frattesi in questa sessione invernale di calciomercato per una questione di liste. Ma ovviamente la volontà dell’Inter è un’altra: a meno di un’offerta convincente superiore ai 40 milioni di euro, il giocatore non lascerà Milano.

Frattesi e l’incastro tra Roma e Inter. Ma serve convincere Viale della Liberazione

INCASTRI – Frattesi partirà dall’Inter solamente in caso di offerta congrua della Roma. Infatti, nel caso in cui la Roma arrivasse a convincere il club di Viale della Liberazione, allora l’Inter andrà sul mercato per acquistare un sostituto all’altezza della mezzala di Fidene. Si tratta del canonico gioco ad incastro. Ma ad oggi l’operazione appare decisamente complicata, nonostante lo stesso Frattesi spinga per giocatore di più.