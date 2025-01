Frattesi, Inter e Roma su due posizioni differenti: futuro in sospeso – CdS

Frattesi alla Roma o futuro ancora all’Inter? Un intreccio di mercato che il Corriere dello Sport cerca di sciogliere in qualche modo. La situazione nel dettaglio, le richieste del club nerazzurro e le contropartite.

TRATTATIVA – Davide Frattesi è decisamente l’uomo mercato che sta movimentando la finestra di gennaio. Questa situazione ha animato anche gli ambienti a Milano e a Roma. «Il figlio di Roma», chiamato così dal Corriere dello Sport, degno delle migliori ‘captatio benevolentiae‘, sta facendo sognare i tifosi giallorossi. A conferma di ciò il dirigente della Roma Ghisolfi, coadiuvato dal procuratore del giocatore, Giuseppe Riso, stanno cercando di intavolare una trattiva che non complichi il risanamento finanziario della Roma e che rispetti soprattutto i paletti e il regolamento UEFA sul fair play. L’offerta sarebbe un prestito oneroso con obbligo di riscatto vincolato a determinate condizioni, tipo la qualificazione alla prossima Europa League. A ciò si deve aggiungere che la Roma vorrebbe liberarsi (usare come contropartite) di due giocatori che hanno uno stipendio sopra la media: Bryan Cristante (30) e Lorenzo Pellegrini (28). Ma l’Inter come la pensa?

Frattesi vuole la Roma? Il bivio è evidente

REALTÀ – Davide Frattesi vorrebbe giocare di più. Ecco che la pista Roma si accende proprio a ridosso della finestra di mercato. Ovviamente sul giocatore nerazzurro non ci sono solo i giallorossi ma anche altre pretendenti a livello nazionale come il Napoli ed internazionale. Dopo aver fantasticato è arrivato il momento di vedere la realtà sotto gli occhi della proprietà nerazzurra. Intanto si parte dal presupposto che la società ha fissato il cartellino per la Roma a 40-45 milioni di euro. Per le rivali, tipo Napoli o Juventus, il prezzo è raddoppiato. Dopodiché l’Inter vuole subito la liquidità per reinvestire il capitale o in ogni caso per scegliere lei il sostituto. Ecco che le soluzioni Cristante e Pellegrini non convincono la società in via Viale della Liberazione. Le condizioni della Roma al momento non sono sufficienti, per farle decollare bisognerà ‘dare a Cesare… quel che è di Cesare‘.

Fonte: Corriere dello Sport – Roberto Maida