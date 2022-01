Frattesi, l’Inter prova ad anticipare il colpo a gennaio ed evitare l’asta – CdS

Frattesi è tra gli obiettivi principali dell’Inter, soprattutto per il mercato estivo. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, però, Marotta proverà ad anticipare il colpo a gennaio per evitare l’asta.

ASSALTO – Frattesi, l‘Inter vuole anticipare tutti e provare a mettere da subito le mani sul giovane centrocampista, dopo aver concluso le operazioni legate a Gosens e Caicedo. L’operazione a gennaio è praticamente impossibile, perché il Sassuolo non intende venderlo adesso e perché in Viale della Liberazione, pur avendo buoni rapporto con il club neroverde, non posso gravare ulteriormente sul monte ingaggi. Marotta, però, ha parlato di lui recentemente con il collega e amico Carnevali, formalizzando una proposta. La società nerazzurra ha già avuto dall’entourage del calciatore ampie assicurazioni sul suo gradimento a un trasferimento a Milano. Attualmente la valutazione di Frattesi si aggira intorno ai 20-25 milioni, non pochi per un ragazzo che è alla prima stagione in Serie A. A ogni modo, l’Inter vuole evitare in tutti i modi di finire nel bel mezzo di un’asta durante la prossima sessione di mercato. Il calciatore a diverse squadre in Serie A, ma attenzione anche al Borussia Dortmund, che non ha chiesto informazioni solo su Scamacca. La sensazione, però, è che la priorità del giovane sia quella di restare in Italia.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti