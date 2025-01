Frattesi, Inter ha un piano in caso di cessione. No a un’ipotesi – AP

Per Davide Frattesi l’Inter ha le idee molto chiare. Il futuro del calciatore italiano si deciderà alle condizioni del club meneghino, intenzionato a rifiutare con forza un’ipotesi.

IL PUNTO – Che Davide Frattesi intenda sposare il progetto della Roma direttamente nella finestra invernale di calciomercato è un fatto noto, così come lo è la posizione ferma dell’Inter sul punto. Il centrocampista italiano, pur non avendo avuto un elevato minutaggio nel corso della prima fase di questa stagione in nerazzurro, continua a rappresentare una pedina importante nello scacchiere di Simone Inzaghi. Come ha dimostrato il “meccanismo delle rotazioni” applicato dal tecnico piacentino in questi mesi, tutti i calciatori svolgono un ruolo importante in funzione dell’ottenimento degli obiettivi di squadra.

Frattesi via dall’Inter? La posizione comunicata alla Roma e alle altre pretendenti

LA STRATEGIA – La postura assunta dall’Inter sul caso Frattesi è stata chiarita da Alfredo Pedullà dagli studi di Sportitalia. Il giornalista ha infatti sottolineato come i nerazzurri non prendano minimamente in considerazione l’ipotesi dell’inserimento di una contropartita tecnica nell’affare, avendo in mente solo uno scenario: cessione in caso di offerta pari a 45 milioni di euro più 5 di bonus.

LO SCENARIO – Ciò significa che l’Inter non sta considerando l’idea di acquistare Bryan Cristante nel contesto di una trattativa che preveda il passaggio di Frattesi alla Roma. I nerazzurri, contrari a qualsiasi ipotesi di scambio eventualmente contemplata dai giallorossi, potrebbero accettare una soluzione di compromesso soltanto nel caso in cui si tratti di una cifra leggermente più bassa di quella richiesta per cedere il centrocampista italiano. Non una contropartita, dunque, ma una proposta pari a 40 milioni di euro più 5 di bonus. In caso di cessione, i nerazzurri tornerebbero sul mercato. Ma non per un centrocampista della Roma.