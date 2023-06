Frattesi-Inter non senza OK Zhang. Contatto Juventus ma ha altro – Sky

Per Frattesi non ci sono svolte decisive, ma l’Inter resta in avanti. Di Marzio, nella puntata di stasera da Fano per Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, ha subito delle novità in tal senso e tiene ancora in corsa la Juventus.

IL FATTO DELLA SETTIMANA – Il riepilogo di Gianluca Di Marzio: «Oggi è stata una giornata interlocutoria sul fronte Davide Frattesi. L’Inter si è mossa con più concretezza sulle altre, raggiungendo un accordo di massima col Sassuolo sulle cifre e la contropartita tecnica che è Samuele Mulattieri. Finché non ci sarà l’OK di Steven Zhang la Roma e la Juventus, che ha avuto un contatto tra Francesco Calvo e Giovanni Carnevali ma ha come priorità gli esterni, sperano. A oggi resta in pole position l’Inter, ma deve chiudere per Frattesi altrimenti le altre tornano in corsa».